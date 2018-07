Capri. Una nuova ambulanza per la Croce Azzurra di Padre Pio

Il parroco di Capri ha benedetto la nuova ambulanza della Croce Azzurra di Padre Pio alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle istituzioni, dei soci e dei volontari oltre che dei genitori della compianta Marianna Ferraro, che fu ideatrice della Croce Azzurra. Il nuovo mezzo di soccorso sostituisce quello precedente, in uso da otto anni. La nuova ambulanza è dotata di sistemi di sicurezza e di molti optional che serviranno a rendere meno disagiato il trasporto dei malati. E’ dotata, ad esempio, di una porta che collega l’area destinata all’autista da quella in cui viene alloggiato l’infermo, in modo da poter mantenere un contatto costante. Sono presenti, inoltre, degli ammortizzatori autolivellanti, le telecamere per facilitare le manovre, la frenata assistita, un navigatore satellitare ed un sistema di condizionamento che permette di mantenere una temperatura ottimale sia con il caldo che con il freddo. Una presenza preziosa, quella della Croce Azzurra di Padre Pio, che garantisce la sicurezza dei capresi ed anche dei tanti turisti che soggiornano sull’isola.

Foto di Caprinews