Capri (Napoli), trova una borsa contenente gioielli per due milioni di euro e la restituisce alla proprietaria

20/07/2018 – “Le migliori risposte ai luoghi comuni sui napoletani arrivano ogni giorno e questa volta arriva da Capri dove, una napoletana ha trovato nei pressi della famosa piazzetta, una borsa contenente brillanti, gioielli e orologi per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro e li ha custoditi e restituiti alla proprietaria come ha immediatamente comunicato al suo avvocato, Angelo Pisani”.A raccontarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e lo speaker Gianni Simioli de La radiazza di RadioMarte, sottolineando che “questa storia dimostra, per l’ennesima volta, quanto siano falsi i luoghi comuni su Napoli che spesso ritornano, anche in servizi televisivi, come dimostra il caso recente di un giornalista che, parlando di un borseggio a Napoli, aveva fatto intendere che era ‘normale’ essere derubati a Napoli”. “Gesti come questi vanno evidenziati proprio per smontare le tesi di quanti vedono nei napoletani solo gente dedita all’illegalità” hanno aggiunto Borrelli e Simioli complimentandosi con la signora. (Rassegna stampa – Fonte Salernonotizie)