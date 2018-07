A Capri Izabel Goulart dice ‘Sì’ a Kevin Trapp: la coppia infiamma l’estate

L’Isola di Capri si infiamma in questa estate del 2018, con il ‘Sì’ di Izabel Goulart a Kevin Trapp: la modella brasiliana ha detto quindi ‘sì’ alla proposta di matrimonio del portiere tedesco del Psg.

Kevin Trapp si consola con le nozze dopo la delusione dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia della nazionale teutonica: dopo la storica uscita della Germania al primo turno, il calciatore del Psg ha colto l’occasione per raggiungere la sua amata per una vacanza favolosa in Italia, approdando sull’isola azzurra e chiedendo la mano all fidanzata Izabel Goulart. Una proposta di matrimonio, in cui la super modella brasiliana è stata vicino a Trapp, condividendo il momento romantico sui social.