Capri, incredibile: 74enne cade in mare nel porto!

Sono giorni di sovraffollamento dato che siamo alla fine del mese di luglio ormai e sta per subentrare Agosto, il mese di gran lunga più caotico dell’anno ed a rimetterci questa volta è stata una turista 74enne che è caduta in mare probabilmente perchè è stata spinta da altri turisti e dai lori bagagli. La signora era giunta a Capri per partecipare, questa sera, all’inaugurazione di un Lounge Bar nel centro storico. La signora stava cercando di recuperare il suo bagaglio dall’apposito spazio quando è stata spinta dalla ressa ed è caduta in mare. Purtroppo la signora non sapeva nuotare e rischiava di essere inghiottita dal mare seriamente. A soccorrerla sono intervenuti il figlio 46enne, un ormeggiatore del posto ed un marinaio della Snav (Società Navigazione Alta Velocità). Nel mentre gli altri si sono intrattenuti a scattare foto e video dell’accaduto.