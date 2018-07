Capri, ecco Fabio Capello: tappa al ristorante “Augusto”- FOTO

E’ ancora tempo di vip in Penisola Sorrentina. Dopo la toccata e fuga di Lebron James qualche giorno fa, è la volta dell’ex allenatore Fabio Capello. Quest’ultimo ha fatto tappa allo storico ristorante “Augusto”, dove si è goduto un delizioso pranzetto.

L’ex tecnico originario di Pieris ha passato la sua gloriosa carriera di giocatore tra Roma, Juventus e Milan, vincendo quattro campionati (tre con la Juventus e uno con il Milan) e due Coppe Italia (una con la Roma e una con il Milan). Tra il 1972 e il 1976 ha collezionato 32 presenze in Nazionale maggiore realizzando 8 gol, compreso quello decisivo che ha permesso all’Italia di vincere per la prima volta in casa dell’Inghilterra a Wembley nel 1973.

Successivamente ha continuato a vincere da allenatore, diventando uno dei migliori tecnici della sua generazione. Nel suo palmarès può vantare la conquista di cinque campionati italiani (quattro con il Milan e uno con la Roma) e due spagnoli (entrambi con il Real Madrid), quattro Supercoppe italiane (tre con il Milan e una con la Roma) nonché una UEFA Champions League, vinta nella stagione 1993-1994 con il Milan, e una Supercoppa UEFA, vinta nel 1994 con il Milan. Dal 2007 al 2012 è stato il commissario tecnico nell’Inghilterra, che ha guidato al campionato mondiale 2010, dove è stato eliminato dalla Germania agli ottavi di finale, e dal 2012 al 2015 è stato il selezionatore della Russia, che ha condotto durante il campionato mondiale 2014, non andando oltre il terzo posto nel girone eliminatorio.