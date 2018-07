CAPRI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DA 100 MILIONI DI EURO PER IL SINDACO DE MARTINO DALLA HENKEL

Fanno sapere dalla HENKEL, azienda fondata il 26 settembre 1876 (neanche a farlo a posta lo stesso giorno della distruzione della tenda, del compleanno del mio amico Pino Gargiulo e il giorno dopo quello di mio cugino Massimo), che con un fatturato di 15, 092 miliardi di euro = cioè 15.092 milioni di euro (anno 2011) che il Primo Cittadino di Capri potrebbe essere, nel mondo, il TESTIMONIAL PIU’ APPETIBILE PER LA COLLA SUPER ATTACK!

DOPO LE INCHIESTE CHE VEDONO CLAMOROSAMENTE COINVOLTI:

– LO STESSO SINDACO GIOVANNI DE MARTINO COME IMPUTATO

– IL FAMOSO DIRIGENTE DELL’UTC, STROSCIO MASSIMO PLURINDAGATO, PLURIDENUNCIATO ECC.

– IL PRESIDENTE DELLA CAPRI SERVIZI (100% CAPITALE PUBBLICO) DENUNCIATO PER ABUSI SU SUOLO PUBBLICO, DOPO AVER CHIESTO AUTORIZZAZIONE PROPRIO AL SINDACO.

EBBENE, NONOSTANTE CIO’, IMPERTERRITO RIMANE SUL PIU’ ALTO SCRANNO DEL COMUNE DI CAPRI: UN VERO ESEMPIO DI INCOLLAGGIO SENZA POSSIBILITA’ DI RIMOZIONE del suo sedere dalla comoda e lussuosa poltrona di Sindaco di Capri! Ad ogni costo e pur sostenendo un’opinione pubblica CONTRARIA NELLA MISURA DEL 90%, NON SI STACCA DALLA SEDIA!

Insomma, dopo che la colla che è entrata nel GUINESS DEI PRIMATI grazie ad essere riusciti, con sole 9 gocce, a sollevare un SUV (VEDI FOTO) di oltre 5 TONNELLATE, i veritici del gruppo per rilanciare nel mondo la fama di “SUPER ATTACK” decide di puntare tutto su Giovanni De Martino di Capri : QUELLO CHE NON SI STACCA DALLA POLTRONA!!!

Il Gruppo Henkel si compone di quattro settori operanti in tre aree strategiche, home care (prodotti casalinghi, come detersivi per il bucato e per i piatti), personal care (prodotti per l’igiene personale come shampoo, dentifricio, tintura per capelli e bagnoschiuma), e Adhesives, Sealants & Surface Treatment (adesivi, sigillanti e prodotti per il trattamento di superfici).

Fra i prodotti più noti della Henkel vi sono i detersivi Dixan per il bucato e la linea per stoviglie Dixan Piatti, Bref e Bref wc, Bio Presto, General, Perlana, Pril per la pulizia di piatti e stoviglie, il pulitore per metalli Sidol, la linea Neutromed PH 5.5 per la cura del corpo, l’ammorbidente Vernel, i prodotti per la cosmesi dei capelli Schwarzkopf in Italia noti come Testa Nera (non è altro che la traduzione italiana alla lettera del marchio), tra cui la linea di gel, lacche e spume della linea Taft, e per l’igiene orale Antica Erboristeria, le colle Loctite, Pritt, Super Attak e Pattex.

ED E’ PROPRIO IL GRUPPO “SUPER ATTACK” DI LOCTITE che ha messo gli occhi sull’oramai celeberrimo “politico” di Capri che resta attaccato alla sedia, col sedere, che non si stacca neppure se capovolgessero la sedia a testa in giù!

ATTENZIONE: L’intero contenuto di questo scritto è frutto di una notizia di SOLE 24 ORE, del contenuto du Wikipedia su Henkel e per il resto (la parte che riguarda il sedere incollato, il titolo e l’interesse nel sindaco da parte della multinazionale) della fantasia del sottoscritto: Silvio Staiano.