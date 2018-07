Capri bufera sul sindaco De Martino e sull’ufficio tecnico chiuso ai cittadini. Aperto solo 2 ore il lunedì con inchieste in corso. Una situazione che è stata messa in luce con un post di Silvio Staiano titolare di Capri Watch che fa anche un breve resoconto

” A settembre 2017, il dirigente Stroscio, con altri 4 dipendenti ( non tutti responsabili), son venuti senza presentarsi, senza forze dell’ordine, e di soppiatto hanno prima tagliato tutti i fili e poi fatto a pezzi il tessuto della tenda di Capri Watch Jewels. Violando anche tutte le norme di sicurezza!!!

– solo per chiedere spiegazioni e tentare di documentare quella “mattanza” il sottoscritto è stato fatto oggetto di percosse, ingiurie, minacce, violenza verbale e quant’altro.

– nonostante tutto fosse documentato e provato e pur avendo fatto 2 giorni dopo puntuale denuncia anche a Sindaco e Segretario Generale del Comune, mai da questi e dagli altri amministratori è giunta una sola parola di condanna alla violenza ed ai metodi “squadristi” utilizzati.

– inspiegabilmente e basata su chissà quale tipo di dichiarazioni, verbali e testimonianze rese dagli stessi 5 dipendenti la Commissione Disciplinare ha ritenuto di archiviare (miracolosamente?) Il procedimento disciplinare a carico di Stroscio ed altro dipendente. E questo senza comunicarlo ufficialmente e senza che il Sindaco si ponesse mai il problema sotto il profilo politico, etico, morale e amministrativo di questo ingiusto ed iniquo provvedimento.

Pertanto per tutto quello cui ancora oggi si assiste non può accadere altro che la grave colpevolezza di questo sindaco (per non aver vigilato, monitorato, gestito questa vergognosa pagina nera) sfocerà in una dura, durissima condanna sia da parte dei cittadini che alle prossime elezioni vi azzereranno sia da parte della Magistratura che prima o poi porterà alla luce tutto questo marciume che si tenta di coprire ad ogni costo.”

Ma a Capri ci sono tante polemiche sui servizi, sul turismo , sulla mobilità , sull’ospedale a pezzi . Intanto ci sono varie inchieste in corso riguardanti clamorosi abusi edilizi e tante problematiche urbanistiche con un ufficio che non riesce a sopperire le esigenze dei cittadini se sta aperto al pubblico due ore il lunedi mattina come hanno riferito a Staiano. E si aspettano altri sviluppi giudiziari dalla Procura di Torre Annunziata oltre a procedimenti incardinati al Tar Campania a Napoli. Che succederà?