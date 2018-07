Capri blindata, Lebron James sotto assedio dei fan

Sono trascorse ormai svariate ore dal momento che King James ha risposto “sì” alla corte di Magic Johnson, il presidente dei Los Angeles Lakers, che gli ha offerto un contratto quadriennale da ben 154 milioni di dollari. Di fatto il presidente dichiarò, a fine giugno, che se non fosse riuscito a portare personaggi di spicco nella sua squadra nell’arco di quest’estate o nella prossima si sarebbe dimesso da quel ruolo, in quanto non capace. Con questo colpo direi che ha cominciato più che bene ed intanto Lebron James si gode le vacanze tra la Costiera Amalfitana e Capri.

Fan in visibilio

Lebron James, dapprima approdato all’aeroporto Costa D’Amalfi, poi spostatosi a Maiori per poi recarsi a Positano ed infine all’isola “Li Galli”, tra la Costiera Amalfitana e Capri, dove ha scelto che proprio quell’isolotto sarebbe stato il suo luogo ideale per queste vacanze estive; ieri sera ha deciso di andarsene in giro a Capri ma c’era da aspettarselo che potesse essere assalito dai tifosi, fan e bambini scatenati che lo hanno affiancato per potergli strappare una foto o un autografo disperatamente. Lebron James, insieme alla sua comitiva, ha raggiunto il ristorante “Aurora” per cenare insieme ai suoi cari. In tarda notte Lebron James si è imbarcato su uno yacht per fare ritorno a casa.