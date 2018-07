Capri arresto bis per spaccio di droga . I carabinieri arrestano per la seconda volta 18enne che spaccia a coetanei. I militari dell’Arma della stazione di Anacapri hanno tratto in arresto per spaccio Gianmarco Guarini, un 18enne di Capri già noto alle forze dell’ordine, sorpreso durante un servizio di controllo del territorio mentre, lungo via Giuseppe Orlandi, cedeva 22 grammi di hashish ad un coetaneo.

Bloccati, l’uno è stato arrestato ed è in attesa del giudizio con rito direttissimo, l’altro è stato identificato e segnalato alla Prefettura di Napoli come assuntore di stupefacenti. La droga è stata sottoposta a sequestro. Guarini era già stato arrestato il 23 aprile scorso, sempre ad Anacapri, per aver spacciato marijuana ad un coetaneo.