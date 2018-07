Massa Lubrense . Il Cappuccino de “Lo Scoglio” il ristorante dei Vip, ecco i segreti di Luigi Ruggiero , giovane barman di Priora Sorrento

Per avere un cappuccino degno di questo nome si deve innanzitutto montare il latte in maniera tale da farlo diventare crema una volta montato in maniera giusta il latte dobbiamo fare un caffe in una tazza da cappuccino classica, una volta fatto questo procedimento versiamo una goccia di latte nella tazza dopodiche aggiungiamo una spolverata di cacao una volta fatta anche quest’altra procedura possiamo versare il latte nella tazza mentre si versa se ondulate il brick del latte avrete questo effetto.

Le sfumature cambiano a seconda del movimento di ondulazione che farete