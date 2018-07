Capaccio Scalo In fiamme l’azienda tessile: terrore e famiglie evacuate

Un vasto incendio ha distrutto il centro tessile Commercial Paestum, una storica e grande attività commerciale situata nel cuore di via Italia ‘61, a Capaccio Scalo. Le fiamme, partite dal negozio, si sono poi propagate fino all’adiacente deposito della ferramenta Monzo che a sua volta ha preso fuoco con la merce all’interno. L’incendio sarebbe stato innescato da un cortocircuito forse partito dal quadro elettrico dell’attività commerciale. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto tutto. Fiamme altissime che hanno tenuto a lungo in ansia gli abitanti degli edifici limitrofi. Diversi i palazzi evacuati in un raggio di circa 700 metri, le persone sono potute rientrare in casa solo quando il fuoco è stato definitivamente domato, dopo oltre due ore.

PAOLA DESIDERIO IL MATTINO