La pioggia di questa mattina sta piegando la Costa d’Amalfi con il blackout, ma anche sulle strade si stanno vivendo disagi. Caos Viabilità in tutta la Costiera amalfitana ,oltre al black out. A Ravello si ribalta SUV e semaforo da Castiglione in tilt, a Tramonti incidenti

Sulla strada provinciale 2 Tramonti-Maiori, ci è giunta una segnalazione da un nostro lettore, che all’altezza del bivio che porta alla frazione Novella, due auto sono scivolate nella curva.

Una prima auto è impattata contro il muro, l’auto è stata danneggiata e il nostro lettore ha soccorso l’automobilista, una donna, che aveva a bordo solo il figlio: fortunatente sta bene ed ha accusato solo spavento. L’auto invece è stata rimossa con il carroattrezzi.

Incredibilmente, in seguito a questo primo incidente un’altra auto che sopraggiungeva, ha rischiato quasi la stessa sorte della prima. In questo frangente, l’automobilista è riuscito a governare l’auto e pur riportando qualche danno è ritornato alla guida.

Purtroppo ci sono punti della Sp2 che sono molto pericolosi, ed è noto a tutti la rischiosità in quel tratto.

Un altro incidente è avvenuto anche sulla Strada provinciale 1, che da Ravello conduce al Valico di Chiunzi. Nei pressi della località Brusara, il solito punto soggetto ad incidenti, si è ribaltato un Suv Audi bianco a causa della strada scivolosa. Attualmente si trova con la fiancata destra sulla carreggiata ed attende di essere rimosso. Nel brutto incidente, avvenuto intorno alle 10.30, fortunatamente le persone a bordo del Suv sono uscite illeso, grazie ai dispositivi di sicurezza del veicolo.

Le nostre strade continuano a rivelarsi pericolose con le prime piogge, i tratti stradali in questione sono già noti a chi vive con difficoltà il territorio. Invitiamo i nostri lettori a procedere con cautela.

Ancora altri incidenti a Scala con moto che scivolando sono rovinate a terra.

(Foto di Attilio Di Lieto)

FOTO POSITANONEWS