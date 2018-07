Candice King a Positano, La Cambusa si conferma ristorante VIP

Positano, Costiera Amalfitana. Candice King, l’interprete di Caroline Forbes nella serie tv “The Vampire Diares” stasera era al ristorante La Cambusa.

La bionda attrice statunitense, ha cenato con dei piatti a base di pesce, che ha molto apprezzato. Non a caso, questo è uno dei migliori ristoranti della Costa d’Amalfi e nel paese considerato fra i più belli del mondo. Un ristorante VIP in tutti i sensi, complimenti a tutto lo staff da Positanonews.

Candice King, all’anagrafe Candice Accola, ha iniziato giovanissima la propria carriera da attrice, mentre da cantante ha lavorato a fianco di Miley Cirus, in film e musical di Hannah Montana. La consacrazione per la King è arrivata nel 2009, da quando è stata scritturata per il personaggio di Caroline Forbes, in The Vampires Diares.

Tra il 2011 e il 2012, la bionda attrice ha avuto una relazione col collega Zach Roerig, conosciuto sul set di The Vampire Diaries. Nel 2013 invece, ha avuto una relazione con il musicista Joe Queer, dei The Fray: con lui si è sposata a New Orleans nel 2014. La King da questo matrimonio ha dato alla luce la sua figlia Florence May King, nel 2016, facendo da madre ad Ava ed Elise, le figlie di Queer nate da precedente matrimonio.