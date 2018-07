Il campione di ciclismo Claudio Chiappucci percorre le strade di Capri

Il grande ciclista Claudio Chiappucci è partito con la sua bicicletta da Marina Piccola percorrendo 2.700 metri fino alla Piazzetta, scortato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri. Il campione è testimonial della manifestazione volta a evidenziare l’importanza e la bellezza del turismo sportivo, un fenomeno in aumento con tantissime persone e famiglie che decidono il luogo in cui trascorrere le proprie vacanze anche in base alla possibilità di praticare il proprio sport preferito. Nel pomeriggio sull’isola azzurra si terrà un forum internazionale dedicato proprio al turismo sportivo con la partecipazione di campioni, economisti ed esperti del settore. Chiappucci ha indossato per il suo percorso in bici la divisa del Tour de France, con la maglietta gialla da campione suscitando l’entusiasmo dei tanti turisti e degli appassionati di ciclismo. Il sindaco di Capri Gianni de Martino gli ha consegnato un libro storico sulla città con la dedica dei componenti del consiglio comunale.