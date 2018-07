CAMPANIA, ANAS: AGGIORNAMENTI RIAPERTO UN TRATTO DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 2 “DI AVELLINO” A MONTORO

a causa di un mezzo pesante intraversatosi

Provvisoriamente chiuso al traffico – in direzione sud – un tratto del Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, a causa di un mezzo pesante intraversatosi al km 13,800, nel territorio comunale di Montoro, in provincia di Avellino.

Le cause dell’incidente autonomo sono in corso di accertamento.

Al momento la circolazione in direzione sud è deviata allo svincolo di Montoro Sud.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, in particolare i Vigili del Fuoco, per la gestione dell’evento e per ripristinare la regolare circolazione in piena sicurezza.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “Appstore” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

++AGGIORNAMENTO CAMPANIA, ANAS ORE 18:50+++

Il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, in direzione sud, è stato riaperto al transito.

Circolazione rallentata tra gli svincoli di Montoro e Fisciano.