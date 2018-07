Camorra: tre persone arrestate a Napoli dai carabinieri, tra queste il boss del rione Sanità

19/07/2018 – Operazione anti-camorra questa mattina a Napoli con 3 arresti. I Carabinieri della Compagnia e della Stazione Stella hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea a carico di 3 persone. Tra questi il boss Salvatore Savarese, 65 anni, ritenuto a capo dell’omonima consorteria criminosa operante nel rione Sanità. Gli elementi di prova a carico degli indagati sono stati acquisiti grazie ad un’articolata attività di indagine avviata a seguito del danneggiamento aggravato del Bar Romeo, sito nel Borgo dei Vergini, gestito dall’omonima famiglia. Le serrate indagini, effettuate anche grazie all’ausilio di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e alla comparazione effettuata dal Racis di Roma (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) tra riprese del fatto e altre effettuate successivamente, hanno consentito sia di documentare le fasi del raid, avvenuto nel primo pomeriggio del primo giugno 2018, che di identificare i partecipanti.

Il movente sarebbe da ricondurre ad uno scontro verbale tra un esponente dei Savarese ed un parente della vittima che non aveva gradito l`intervento della “famiglia” nella risoluzione di una vicenda privata, disconoscendo in tal modo la caratura criminale dello storico clan della Sanità.

Di qui l’immediata reazione da parte dei Savarese che in sei, compreso il capo clan, su 3 scooter, armati con una pistola, hanno raggiunto il locale danneggiandolo costringendo gli esercenti alla chiusura anticipata.

