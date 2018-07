A Camerota arriva Goletta Verde per consegnare le 5 Vele alla Costa del Mito

La Campania è stata la quinta regione toccata dal tour 2018 di Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente che ha ripreso il suo viaggio lungo le coste italiane per denunciare e contrastare i “pirati del mare” e per informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza di salvaguardare questo prezioso ecosistema e le sue bellezze. L’imbarcazione ambientalista ha fatto tappa martedì 10 luglio a Marina di Camerota per incontrare le Amministrazioni Comunali di Camerota, Pisciotta e Palinuro.

Un viaggio, quello di Goletta Verde si concluderà il 13 agosto a Trieste, dopo 22 tappe, e che quest’anno avrà tra le priorità anche quella di affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza e integrazione, affinché recuperi il suo ruolo di cerniera tra culture e mondi che cooperano. Un tour – realizzato anche grazie al sostegno di Conou, Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e dei partner Novamont e Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio (La Nuova Ecologia e rinnovabili.it sono invece media partner) – che anche quest’anno ha l’obiettivo di denunciare le minacce ai mari e alle coste italiane, purtroppo da tempo ben noti, a partire dalla maladepurazione che in Italia continua ad essere un’emergenza irrisolta.

Quest’anno – tra le tante attività – Goletta Verde ha messo su un progetto denominato ‘Pelagos Plastic Free’, in partnership con l’associazione francese ExpéditionMed. L’obiettivo è prevenire e ridurre i rifiuti di plastica nel Santuario Pelagos, attraverso attività di governance, monitoraggio scientifico e sensibilizzazione con il coinvolgimento di autorità costiere, aree protette, pescatori, università, istituti di ricerca, scuole, turisti, diving e volontari. Da qui l’invito di Alfredo Napoli, segretario Legambiente Campania Onlus, rivolto alle Amministrazioni della Costa Cilentana: «Vi chiedo cortesemente di impegnarvi sul serio per diventare il primo comprensorio ‘plastic free’ d’Italia». Invito accolto dal Sindaco di Camerota, MarioSalvatoreScarpitta; dall’Assessore al Porto e all’Amp del Comune di Camerota, TeresaEsposito; dalla Delegata al Commercio di Camerota, GiuseppinaCammarano; dalla Delegata all’Ambiente del Comune di Pisciotta, MargheritaCammarano; e dall’Amministrazione di Centola Palinuro.

L’equipaggio di Goletta Verde ha consegnato le 5 Vele alla Costa del Mito e tutti insieme hanno brindato presso l’ufficio turistico ‘La Perla del Cilento’ rinnovando l’incontro al prossimo anno.