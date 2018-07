CALCIO, SERIE C; JUVE STABIA: CECCONE NUOVO PRESIDENTE

Felice Ceccone, 38 anni, foggiano, rappresentante italiano della Financial Private Capital Lmt, societa’ inglese, e’ il nuovo presidente della Juve Stabia. Dopo 10 anni il presidente Manniello ha deciso di cedere la maggioranza delle quote societarie dopo la firma davanti ad un notaio di Roma nel pomeriggio di mercoledi’. Restera’ in societa’ come socio di minoranza al 33%. Ispiratore della trattativa il commercialista di Torre Annunziata Vincenzo Fogliamanzillo, gia’ vicino alla Juve Stabia negli anni novanta. Presente alla conferenza stampa di presentazione, restando pero’ in disparte, anche l’ex presidente del Pisa Fabio Petroni. Confermato l’organigramma sportivo-dirigenziale della scorsa stagione: in panchina Fabio Caserta, Ciro Polito direttore sportivo e Clemente Filippi direttore generale.

