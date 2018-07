Caffè Positano: attesa per le semifinali dei mondiali

Cresce l’attesa per le Semifinali dei Mondiali di Russia 2018, sono rimaste in quattro a giocarsi la finalissima di Mosca, e tutte europee: Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra, che si affronteranno la questa settimana. Oggi la partita Francia-Belgio, martedì 10 luglio ore 20:00 per vederla al Caffè Positano e sorseggiare un cocktail o mangiare uno snack bisogna prenotare.

