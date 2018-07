Bruce Springsteen è stato a Nerano, per la precisione è andato a pranzo in uno dei suoi ristoranti preferiti, Lo Scoglio da Tommaso, una struttura che ospita anche un hotel da 14 stanze che si prenotano con un anno di anticipo. Lo staff del locale ha subito postato su Instagram un paio di foto con il Boss in mezzo a loro e la didascalia: The Boss is back, a conferma che Lo Scoglio è uno dei posti preferiti da Bruce. Al momento non si hanno altri avvistamenti, ma noi lo seguiremo da vicino. Springsteen, con i suoi avi originari della Penisola Sorrentina, ritorna in vacanza in Italia.