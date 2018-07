Bruce Springsteen è stato a Nerano, per la precisione è andato a pranzo in uno dei suoi ristoranti preferiti, Lo Scoglio Lo staff del locale ha subito postato su Instagram un paio di foto con il Boss in mezzo a loro e la didascalia: The Boss is back, a conferma che Lo Scoglio è uno dei posti preferiti da Bruce. Al momento non si hanno altri avvistamenti, ma noi lo seguiremo da vicino.

Springsteen, con i suoi avi originari della Penisola Sorrentina, ritorna in vacanza in Italia. Cittadino onorario di Vico Equense dove un bar ha preso il nome dei nonni Zerrilli, ma non ci va mai …

di 7 Galleria fotografica Bruce Spreengsteen e Insigne allo Scoglio a Nerano









Non solo ma a Positanonews giunge voce che oggi c’era anche Insigne grande giocatore del Napoli Calcio e della Nazionale . Insomma Lo Scoglio è il ristorante dei Vip a Massa Lubrense, qui arrivano da Capri dalla Costa di Sorrento e da Positano e dalla costa d’ Amalfi accolti come a casa.. il loro segreto? Simpatia e cordialità, la loro accoglienza è sempre affettuosa e calorosa , accolgono col sorriso grandi Vip come noi di Positanonews che siamo i cronisti del web.

Lo Scoglio è probabilmente uno dei migliori posti al mondo , qui si vive un’altra dimensione e meriterebbero un premio, speriamo che Balduccelli ci pensi…

Foto Gianni Riccio