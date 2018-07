BOOM: CR7 piazza lo Juventus Stadium sul suo sito

Preferisco chiamarlo “#Ronaldo”, da sottolineare l’hashtag, per descrivere a pieno tutto quello che sta accadendo intorno a CR7, il fenomeno portoghese, che ormai sembrerebbe deciso ad andarsene dal Real Madrid dove ha vinto tutto e cercare nuove emozioni, una nuova sfida per la sua carriera e quindi una nuova avventura. Tra smentite e conferme partite ormai non pochi giorni fa, Cristiano Ronaldo imposta una foto dello Juventus Stadium che potete ben vedere nell’articolo. Sul sito della nota marca “Underwear”, la linea di intimo designata e firmata proprio da Ronaldo in persona, appare una foto dello Juventus Stadium con sopra un pulsante che recita “Diventa un rivenditore.”

La Juve schizza in borsa

Sono bastate soltanto le voci a far partire una vera e propria caccia da parte degli investitori del titolo in borsa legato alla Juventus. Risulta letteralmente impazzita la borsa Juventina in queste ore, proprio quando i segnali di un potenziale Ronaldo alla Juventus si sono fatti più che concreti. Si vocifera, tuttavia, che stia già cercando casa a Torino e che l’annuncio ufficiale ormai è soltanto questione di poche ore, probabilmente nell’arco della prossima settimana verrà presentato ufficialmente. Intanto la Juve guadagna milioni e milioni in borsa dove il titolo juventino ha accelerato e ora guadagna il 10% a 0,81 euro per azione. Sono letteralmente esplosi i volumi scambiati: ben 32 milioni di pezzi a fronte di una media degli ultimi 30 giorni di soltanto 1,9 milioni.

L’attaccante del Real Madrid, o per meglio dire, il fenomeno, uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, forse il migliore, ha rivolto parole dolci verso la Juventus, definendola straordinaria. Del resto è stato trattato anche bene dalla tifoseria Juventina proprio quando gli ha giocato contro e ha segnato gol fantascientifici come quello in rovesciata, che tutti si ricorderanno. Dunque rispetto per Ronaldo e per il suo essere così fenomenale ed unico: è tutto quello che i tifosi gli hanno sempre dimostrato e ora sembra che lui stia ripagando tutto ciò venendo proprio in Italia, nel club bianconero.