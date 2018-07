Ecco le foto esclusive delle recenti vacanze in Costiera di Bono Vox e Lebron James. Il front man degli U2 e la star dell’NBA, sono giunti in Costa d’Amalfi dopo aver atterrato all’aeroporto di Pontecagnano, ed essersi imbarcati a Maiori: da qui hanno viaggiato a bordo delle Martiniky 2, con il comandante Pierpaolo Rispoli dell’Amalfi Sails. Nei giorni scorsi Bono e King Lebron, sono stati praticamente quasi negli stessi luoghi, da Positano a Nerano (via Li Galli): a Massa Lubrense il cestista si è concesso anche un’ultima tappa da Quattro Piatti, oltre ad essere stato a Lo Scoglio.

