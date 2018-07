Bono Vox degli U2 è sto “beccato” dal direttore Michele Cinque, al rinomato locale Lo Scoglio di Nerano.

Il ristorante dei Vip di Massa Lubrense, si è improvvisamente trasformato in un covo di artisti, da la cantante Alexia ad Anastacia, oltre al frontman degli U2, che hanno tutti pranzato sul mare godendo delle specialità del locale. Bono Vox sta seguendo lo stesso itinerario di LeBron James, con Margherita e Antonia De Simone che lo hanno accolto come una loro vecchia conoscenza. Il frontman della band irlandese ha gradito i pomodori dell’orto, chiedendone un’altra porzione.

Bono aveva cappello chiaro a falde larghe e occhiali da sole neri, si è trattenuto per alcune ore a Nerano, prima di ripartire a bordo della Amalfi Sail guidata da Rispoli.



Lo Scoglio a Nerano è diventato uno dei ristoranti più attrattivi del mondo: tutta la famiglia De Simone sarà a a New York in ottobre, per delle manifestazioni enogastronomiche al fianco dei migliori chef del mondo.