Belgio 2-0 Inghilterra. Che spettacolo la finalina!

Il Belgio chiude al terzo posto questo mondiale, grazie ad un gol di Meunier e di Hazard. Una partita dominata sin dall’inizio dai ragazzi di Martinez, che non hanno permesso ad Harry Kane e a Sterling di rendersi pericolosi. Il gol del terzino arriva subito al quarto minuto, grazie al suo inserimento alle spalle di Rose, il cross di Chadli è perfetto e il belga deve solo spingere in rete. L’Inghilterra non riesce a trovare spazi e nel primo tempo è pericolosa una sola volta, con un tiro di Harry Kane che finisce a lato. Il Belgio domina, non trovando il secondo gol. Le azioni di Hazard e di De Bruyne sono spettacolo puro ma per poco non trovano il gol. Nella ripresa, grazie ai cambi di Southgate la partita diventa più equilibrata. La velocità di Rashford e di Lingard danno più imprevedibilità alla manovra inglese che per tutto il primo tempo era stata monotona. L’Inghilterra produce tanto gioco ma non arriva alla conclusione. L’occasione più importante capita sui piedi di Dier che chiude un triangolo con Rashford e salta il portiere con uno scavetto ma salva Anderwieled. Il Belgio capisce che deve chiuderla ed è il momento giusto. All’80’ il Belgio sfiora il gol con un’azione spettacolare, la più bella di tutto il mondiale. Mertens, Hazard e De Bruyne scambiano in velocità con una serie di tacchi dalla difesa e arrivati in area di rigore Mertens la crossa per Meunier tutto solo ma il suo tiro viene parato da Pickford. È solo l’anticipazione di quello che accadrà 2 minuti dopo. De Bruyne manda Hazard in porta e lui non sbaglia. Ko per gli inglesi che non si rialzano più. Medaglia di bronzo per Martinez che sicuramente ha meritato questa posizione, con un rammarico per la semifinale. Il Belgio ha espresso il miglior calcio in questo mondiale e sicuramente fra quattro anni questa Nazionale potrà tornare a far vedere cose interessanti.

Christian Mulier