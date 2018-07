Bed and Boarding BenBo: tariffe agevolate per capresi, ischitani e procidani che pernottano a Capodichino, la convenzione stipulata con Federalberghi

16/07/2018 – Caprinews

Una particolare convenzione è stata stipulata tra il Bed and Boarding di Napoli (Benbo), il primo capsule hotel italiano che ha sede all’aeroporto di Capodichino, e le associazioni Federalberghi delle isole. Coloro che risiedono a Capri, Ischia o Procida e decidono di pernottare al capsule hotel di Capodichino hanno diritto, da questa estate, ad uno sconto del 10% sul tariffario, partendo da un minimo di 25 euro. La struttura è ideale per chi ha un volo al mattino presto o per chi giunge in aeroporto la sera tardi e non ha la possibilità di far rientro sull’isola