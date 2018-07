BATTIPAGLIA, NUOVA GIUNTA COMUNALE: I PRIMI DUE NOMI CERTI

Battipaglia, dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, arrivano finalmente i primi nomi della nuova giunta comunale guidata dalla sindaca Cecilia Francese. La nuova squadra è il frutto della recente dimissione di quattro assessori, insieme al vicesindaco Tozzi.

Proprio per questa carica avrebbe firmato Stefano Romano. Altro nome certo all’interno della nuova squadra comunale è quello di Pietro Cerullo, di cui però non si conosce ancora precisamente il ruolo. Probabilmente sarà lui a prendere in carico la delega per i lavori pubblici.

L’incognita Longo

Citato negli ultimi giorni anche il nome di Valerio Longo, dato praticamente per certo all’interno della giunta comunale che sarà. Raggiunto telefonicamente, lo stesso Longo ha spiegato di non aver accettato nulla per quanto riguarda gli incarichi. Si dichiara a disposizione degli organi locali e provinciali del partito. “Quello che conta è il progetto politico”. Sulla possibilità paventata negli ultimi tempi riguardante Zara all’interno della squadra di governo, dice: “La sua grande esperienza politica potrebbe contribuire a dare buoni risultati”.

GABBRIELLA MAZZEO ZEROTTONOVE