Il baby calciatore Filippo Di Lieto, originario di Minori, tesserato dalle giovanili del Bologna

Minori. Un grande successo per il piccolo Filippo Di Lieto, classe 2009, originario di Minori, da sempre appassionato di calcio, sport che pratica con grande passione e dedizione. Il giovane calciatore, infatti, un paio di giorni fa è stato tesserato nelle giovanili del Bologna. Filippo vive a San Giovanni in Persiceto, a pochi chilometri da Bologna, dove il padre si è trasferito 29 anni fa e dove attualmente gestisce un bar, pasticceria e pizzeria. Il baby calciatore ha cominciato a tirare i primi calci al pallone a soli 5 anni nella squadra dei pulcini di Persiceto. Un bel risultato per un ragazzino che sogna di giocare un giorno in serie A portando in alto il nome di Minori. Auguri Filippo.