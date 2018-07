Avellino «Tuo figlio mi deve risarcire», e il falso avvocato ruba tremila euro

Ancora una truffa ai danni di un anziano. Un sedicente avvocato ha rubato tremila euro a un pensionato di San Nicola Baronia. Ha telefonato alla vittima per chiedere il denaro per il risarcimento di danni provocati dal figlio a seguito di un sinistro stradale. Poco dopo la telefonata, si è presentato presso l’abitazione per il ritiro di quanto concordato. Solo più tardi l’anziano si è reso conto del raggiro. I carabinieri hanno avviato le indagini.

IL MATTINO