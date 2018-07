ANTEPRIMA . Castellammare bruttissimo incidente fra le gallerie , traffico per e da Sorrento. Un brutto incidente fra un ciclomotore e un’auto, un ragazzo d è stato ricoverato d’urgenza dal 118 all’ Ospedale San Leonardo.

Lo scontro è avvenuto alle 15 circa, nel bailamme del traffico per le spiagge di Vico Equense. Per i soccorsi problemi per il traffico in direzione per Sorrento e da Sorrento per l’autostrada Napoli – Salerno.

AGGIORNAMENTI

Sono due gli incidenti con quattro feriti complessivamente, tutti dell’area stabiese , e questo fra lo lo svincolo che conduce a Gragnano ed il tunnel “Privati”, a Castellammare di Stabia, aree che interessano il traffico per la Penisola Sorrentina.

Il primo incidente si è verificato proprio all’altezza della deviazione per Gragnano, dove uno scooter con due persone a bordo si è scontrato con una vettura. I due centauri, entrambi stabiesi di 30 e 20 anni, hanno riportato diverse fratture e sono stati trasferiti agli ospedali di Castellammare di Stabia e Boscotrecase.

Poco dopo si è verificato un altro incidente all’uscita del tunnel “Privati”. Anche in questo caso si registrano due feriti. Il più grave è un giovane di Castellammare di Stabia di 28 anni attualmente ricoverato in prognosi riservata. Su entrambi gli incidenti indagano i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire la dinamica degli scontri.

ALLE 17 la situazione si è normalizzata