Aumenta la domanda di pacchetti turistici online, Sorrento registra un incremento del 40%

Alcuni studi hanno evidenziato che i primi mesi del 2018 registrano un aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente della richiesta di pacchetti turistici online verso le principali località balneari italiane. Molto gettonate le spiagge siciliane della provincia di Catania con un aumento delle richieste di quasi il 40% e di Palermo con un aumento del 20%. Importanti risultati anche per la Campania dove Napoli si posiziona tra le destinazione costiere più popolari, con una crescita di circa il 45% della domanda di pacchetti turistici rispetto al 2017, seguita a ruota da Sorrento con un aumento che si aggira intorno al 40%. Una richiesta sempre in aumento grazie alla bellezza della penisola sorrentina, al prestigio delle strutture ricettive ed alla cordialità dei suoi abitanti. Un bel risultato per Sorrento che si conferma una delle città turistiche più visitate in Italia.