Atterrato a Salerno il frontman degli “U2” Bono Vox: vacanze in Costiera Amalfitana per lui

Ancora vip in Costiera Amalfitana. Continua la carrellata di celebrità che in questa estate calda stanno palesandosi nei territori splendidi della Divina: dopo Lebron James, questa volta è stato il turno di Bono Vox, leader di uno dei gruppi più conosciuti della storia della musica, ovvero gli U2. Bono è atterrato alcune ore fa all’aeroporto di Salerno, poi da lì è giunto al porto di Maiori dove si è imbarcato su uno yacht. Già all’atterraggio è stato riconosciuto da diversi addetti ai lavori che hanno voluto immortalare un momento forse unico.

Il cantante irlandese, classe ’60, è leader del gruppo musicale U2 dal lontano 1976. Il tutto è legato ad un episodio curioso. In quell’anno, Bono, rispose al volantino di Larry Mullen lasciato su una bacheca della scuola, che cercava persone per formare una band. L’amico Reggie Manuel lo convinse ad andare a casa di Mullen per le prove. Si presentò come chitarrista, ma c’erano anche altri due chitarristi nel gruppo “The Hype” , Dave Evans (The Edge) e suo fratello Dick, e vista la notevole differenza tecnica tra Bono e gli altri due, Bono finì con l’essere il cantante. A seguito dell’abbandono del gruppo di Dick Evans, presero il nome di U2. Faceva già parte della band come bassista anche Adam Clayton.