Atterraggio di emergenza, NAPOLI – LONDRA

L’emergenza è stata dichiarata per un problema tecnico al momento imprecisato sull’aereo, atterrato comunque regolarmente alle 12.30 di venerdì. Incolumi – angoscia a parte – i passeggeri, disimbarcati poco dopo l’atterraggio. La pista è rimasta occupata per un po’ dal velivolo per le ispezioni del caso, mentre due voli da Cipro venivano dirottati su altri aeroporti. Poi è stata riaperta.