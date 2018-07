Atrani spiaggia senza spazi per i non residenti. Scrivono a Positanonews “Vigili fanno rimuovere ombrellone con fratello disabile”

Atrani, Costiera amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo integralmente una lettera sulla cittadina più piccola della Costa d’ Amalfi .

Salve Michele, lo scorso sabato sono stato ad Atrani in spiaggia ed ho trovato una situazione credo, ai limiti della legalità…. In pratica chi non è residente non può portare nessun tipo di attrezzatura (ombrellone, sedia, lettino) sulla spiaggia libera. Inoltre ho saputo che un paio di settimane fa i vigili hanno fatto rimuovere un ombrellone al una donna in compagnia del fratello disabile. Il non residente se vuole stare sulla spiaggia libera di sabbia deve arrostire sotto il sole oppure , A PAGAMENTO deve andare in uno dei due lidi. Ho visto che a fine giugno è stato scritto un articolo (https://www.positanonews.it/2018/06/ad-atrani-quest-anno-spiaggia-tutti-gusti/3251469/) sulla nuova “configurazione” della spiaggia di Atrani ma non vedo nessuna menzione di questa discriminazione verso i non residenti. Pensavo che la spiaggia era un bene di tutti, senza nessuna distinzione tra residenti e non ma forse ad Atrani vigono regole diverse dal resto d’Italia. Spero in un suo interessamento della situazione per dare visibilità a questa ingiustizia perpetrata dal comune di Atrani.

Saluti,

Antonio De Martino