Atrani Replica alla lettera di stamattina per la spiaggia

Riceviamo e pubblichiamo, replica all’articolo di stamattina sulla condizione della spiaggia di Atrani” senza spazi per i non residenti” una lettera da un lettore di Positanonews, che trovate in allegato, ecco la rettifica e la replica:

“Caro direttore leggendo un suo articolo sul fatto della spiaggia di Atrani che non ci sono posti per disabili devo dissentire: anche io ho un disabile in casa e ogni anno sono andato sempre sulla spiaggia attrezzata e ben curata di Atrani Beach. E’ vero ho dovuto affrontare un costo che è quello dell ombrellone (che in fin dei conti non è neanche tanto alto 20 euro ad agosto e 10 a giugno) ma ne ho ricevuto di qualità e servizi in quanto garantiva dei corridoi di accesso per disabili (cosa che nelle spiagge libere mon esistono), dei bagni per disabili e poi cosa fondamentale l assitenza di primo soccorso e il bagnino. E’ difficile avere su una spiaggia libera questi servizi e far accedere un disabile ove natutalmente non ci sono corridoi idonei di accessi. Diciamo che i soldi che risparmio dal parcheggio (e in costiera non è poco es. Luna rossa 4 euro all ora), in quanto si ha in dotazione il pass disabili, lo investo pagando i servizi che offrono i lidi per me e il mio familiare.” In allegato l’ordinanza del comune