Polemiche e riflessioni dopo la festa della Maddalena ad Atrani in Costiera amalfitana coinvolgono tutte le feste della Costa d’ Amalfi e Agerola della Arcidiocesi di Cava de Tirreni e non solo. Sui fuochi d’artificio l’esempio lo ha dato , positivo, Montepertuso a Positano, dopo gli incendi dell’anno scorso, ha interrotto una tradizione , quella della Madonna del 2 luglio, forte come quella atranese, per tutto l’anno a Montepertuso non si faceva che parlare di come dovevano essere i fuochi per l’anno successivo. Da quest’anno si sono fatti i giochi di luce e musica con i laser, rispettosi dell’ambiente . Altro discorso è la sicurezza e poi il senso religioso della festa.

Con la pubblicazione di un manifesto a firma del parroco nonchè Presidente del Comitato festa Patronale e di tutti i componenti. Non sono mancate le controrisposte su facebook da parte di fedeli. Pubblicata tra l altro, sul gruppo facebook Sei di atrani se… la circolare a firma dell’Arcivescovo Soricelli – INDICAZIONI PASTORALI PER LA CELEBRAZIONE DELLE FESTE RELIGIOSE – che detta puntualmente le regole e i principi dei comitati feste costituiti. Dopo un preciso preambolo si leggono dei punti interessanti quali il numero 8 “Siano esclusi dal programma complessi musicali che non diano garanzia di serietà morale (concertini, teatri di varietà, esibizioni di comici o spettacoli indecorosi) e invita a ragionevoli e contenute le spese per luminarie, fuochi, spari e spettacoli.

Il punto 13 detta che la statua portata in processione non deve sostare a guardare lo sparo di fuochi o botti.

Nel punto 19 si legge che sulle spese per le feste va applicata una percentuale da devolversi alla manutenzione delle chiese, alle opere di carità e alle opere missionarie. E cosa più importante a conclusione dei festeggiamenti sia reso pubblico il bilancio delle entrate e delle uscite in quanto sono oboli di tutti i fedeli.

Il tutto si conclude con una riflessione sul manifesto a firma del Comitato feste dove “si invita a non spargere altro veleno” e dove “la nota più stonata è il manifesto firmato dal Comitato e dal Parroco, dove il cittadino medio anziché leggere il ringraziamento incondizionato intuisce un prosieguo polemico all’arte dello sgambetto”.