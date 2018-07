Assemblea Anci, il progetto sulla Storia salernitana di Santoro in cento Comuni: “Così si svolta”

Il Consigliere comunale Dante Santoro, invitato nella recente Assemblea nazionale Anci giovani (Associazione Nazionale Comuni Italiani)tenutasi a Chieti per parlare di storie di valorizzazione del territorio con partnership private, ha portato l’esperienza del progetto di rilancio della Storia di Salerno fatta istituire per la prima volta come materia scolastica in dieci scuole dal consigliere salernitano: “Continuiamo senza sosta il nostro progetto di promozione e valorizzazione del territorio, abbiamo portato alla ribalta nazionale l’iniziativa di rilancio della Storia salernitana suscitando l’interesse di decine di amministratori e creando importanti collaborazioni con amministratori ed associazioni di tutt’ Italia. Circa cento amministratori hanno ricevuto i compendi sulla Storia di Salerno e sono stati ufficializzati gemellaggi con i rispettivi territori per portare avanti iniziative informative sul patrimonio immenso e le storie da raccontare della nostra città – infine il consigliere d’opposizione ricorda – Dopo avere risvegliato la coscienza e la voglia di conoscenza degli studenti, adesso siamo ad un nuovo punto di svolta con una rete nazionale che finalmente potrà conoscere quanto è ricca di storia e cultura la città di Salerno. Siamo orgogliosi di tutto ciò ed è solo l’inizio…”