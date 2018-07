ASL Salerno,Nob. Cav. Attilio De Lisa: mancata visibilità Ufficio competenza Presidio Ospedaliero dell\'Immacolata di Sapri a livello di sito centrale aziendale

Da Gennaio 2018 tolta la visibilità dell’Ufficio di competenza (fruttifero e non di spreco per la Sanità Italiana) dovuta a riorganizzazione visibilità del sito centrale aziendale e dopo tanti solleciti del Sottoscritto sia a livello locale che centrale ancora con esito negativo per il reinserimento dei dati identificativi anche per la Trasparenza verso l’Utenza-Cittadino.

Al riguardo ed altro chiesto incontro con il nuovo Commissario Straordinario Dott. Mario Iervolino (per definire la posizione e livello locale visto idoneo dal 2008 anche per svolgere mansioni superiori) oltre inviato tutti i documenti legali che accertano la visibilità di prima anche ai sub commissario sanitario Dott. Vincenzo D’Amato (che ha avuto il piacere di conoscere ed incontrare in varie occasioni di cui presso l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore,la Provincia a Palazzo Sant’Agostino di Salerno,l’Ordine dei Medici di Salerno e il P.O. di Sapri) e amministrativo Dott. Germano Perito che stanno valutando per ripristinare la visibilità a livello di sito centrale in vista della riorganizzazione dello stesso sito centrale al rispetto dell’atto aziendale (tutto ottenuto dopo partecipazione a corsi formativi obbligatori richiesti dalla stessa sede centrale con consenso del Direttore Sanitario locale Dott.ssa Maria Ruocco e ricordando che il 13 giugno 2018 (giorno di Sant’Antonio di Padova) anche gli ex Direttore Generale Antonio Giordano,direttore sanitario Dott.ssa Maria Vittoria Montemurro e direttore amministrativo avv. Antonella Tropiano hanno dato ragione al Sottoscritto in presenza di esponenti delle stesse direzioni attuali compreso la Dott.ssa Marisa Caruana-U.O.C. Segreterie della Direzione Strategica e degli altri organi ed organismi aziendali – Comunicazione.

Inoltre a livello locale esistono ancora richieste senza risposta da mesi e anni non portate a termine con tutto il consenso del direttore sanitario locale.

Dal Nob. Cav. Attilio De Lisa Referente Provinciale-Presidente Sezione Comune di Sanza Federazione Provincia di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci con il Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi + dirigente di ruolo dell’ASL Salerno P.O.-Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri in qualità di Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa presso la Direzione Sanitaria all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali,del Back-Office CUP-Ticket e ALPI oltre appartenente sia all’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Santa Sede (Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica) riconosciuto dallo Stato Italiano (sottolineando proposto al Sig. Prefetto Francesco Russo della Prefettura di Salerno per il conferimento di CAVALIERE al merito dell’ordine al merito della Repubblica Italiana e di congeguenza all’Ufficio Cerimoniale di Stato del Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri oltre onorando sia la Croce del Santo Sepolcro di Gerusalemme appesa al collo insieme al Crocefisso di Gesù che il Corpo di Cristo Gesù con la spilla forma ostensorio simobolo Eucaristia JHS di Gesù-ricordando Sangue e Corpo di Cristo) che a quello dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” con il Gran Priore Internazionale Francesco Russo oltre a Sanza in veste di Referente del Parroco don Giuseppe Spinelli presso gli uffici diocesani di cui come Papa Francesco rivolto al Bene Comune delle persone bisognose e povere quindi a prenderci cura degli altri con la prevenzione permanente e non di propaganda temporanea + per la Politica del Bene Comune.

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Vita e Verità) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana.alla Giustizia e alle Forze Armate.