Arrestato dai carabinieri un corriere della droga tra Sapri (Salerno) e Maratea, l’uomo era in possesso di cocaina, soldi e documenti falsi

17/07/2018 – I militari del Comando Stazione di Sapri, comandanti dal Mar. Magg. Pietro Marino, hanno tratto in arresto un cittadino già noto alle forze dell’ordine trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’uomo individuato quale possibile corriere proveniente da Napoli, dedito alla distribuzione dello stupefacente tra Sapri e Maratea, è stato fermato lungo la strada provinciale che da Lagonegro porta a Sapri. I militari lo hanno bloccato a bordo della sua Ford Focus e, a seguito di un’approfondita perquisizione, hanno rinvenuto celati nel vano motore 4 involucri contenenti complessivi 200 grammi di cocaina purissima, unitamente a 2 involucri contenenti 100 grammi di eroina, oltre ad una somma contante di 3000 euro.Il tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre i carabinieri contestavano al R.G., classe 66 residente a Napoli, il possesso di falsi documenti con i quali ogni volta il reo cercava di eludere i vari controlli. L’uomo in stato di arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio è stato tradotto presso la casa circondariale di Potenza, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri al fine di identificare coloro a cui era destinato l’ingente quantitativo di droga. (Rassegna stampa – Fonte Salernonotizie)