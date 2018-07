AperiTour Culturale 2.0 col Forum dei Giovani di Sorrento

Tutto pronto per la seconda edizione dell’AperiTour Culturale, progetto varato dal Forum dei Giovani di Sorrento in sinergia coi Forum di Sant’Agnello, Castellammare e Procida e ben quattro realtà associative della penisola sorrentina. L’iniziativa, prevista per domani venerdì 27 luglio dalle ore 18.30 alla Regina Giovanna e sul lido la Solara e con la quale il Forum dei Giovani di Sorrento ha vinto il bando regionale “Nuovi Orizzonti” – dichiara il Presidente Antonino Apreda – si prefigge il fine di valorizzare un sito storico-archeologico, o comunque d’interesse culturale, della propria città mediante il format di una visita guidata e di un aperitivo al tramonto e di altri vari accorgimenti a “misura di giovane” a seconda delle caratteristiche della location. Quest’anno i posti prescelti sono quelli della Regina Giovanna e della Solara, lido dove saranno poi esposte le stampe dei vincitori del Contest Fotografico ” Sorrento d’estate”. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono spesi per garantire la buona riuscita della manifestazione.

La serata sarà dunque strutturata secondo le seguenti modalità:

– ore 18.15 raduno nei pressi della Chiesa del Capo di Sorrento

– ore 18.30 inizio della visita guidata alla Regina Giovanna

– ore 19.15 aperitivo al tramonto alla Solara.