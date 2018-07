Anteprima – A Ravello Rod Stewart canta e balla con i turisti inglesi

Anteprima – Il cantautore britannico Rod Stewart, in vacanza in costiera amalfitana, dopo essere stato ieri a Positano sta trascorrendo la giornata di oggi a Ravello. Il cantante si è trovato in Piazza Duomo mentre si stavano svolgendo i festeggiamenti per un matrimonio di due suoi connazionali e si è piacevolmente intrattenuto a ballare e cantare insieme ai turisti inglesi. Dopo aver ammirato la bellezza del paese ha deciso poi di raggiungere una delle perle ravellesi, Villa Cimbrone, dove cenerà immerso in un paesaggio unico.