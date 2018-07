Ancora una persona investita sull’Amalfitana: soccorsa una donna a Castiglione di Ravello

A pochi giorni di distanza dall’incidente che ha visto coinvolto un 16enne ad Amalfi ancora un incidente si è verificato sulla statale 163 Amalfitana. Questa volta, ad essere stata investita è una donna di mezza età. L’incidente si è verificato a Castiglione di Ravello: la donna in questione è stata colpita da un’auto che circolava alla gamba.

Questa non è riuscita a continuare il proprio cammino ed è quasi svenuta: celermente diversi passanti sono intervenuti per soccorrerla, così come l’autista del veicolo che l’ha colpita, ovvero un turista che aveva noleggiato il mezzo. La malcapitata è stata difatti sia urtata dall’automobile, sia schiacciata contro il muro al margine della strada. Dopo poco è intervenuta l’ambulanza che ha portato la donna al presidio medico Costa d’Amalfi: per lei non ci dovrebbero essere grosse conseguenze fisiche.

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale.

Mentre proseguono le indagini dei vigili urbani di Amalfi per quanto riguarda Vincenzo, il 16enne investito, si palesa nuovamente un problema che va assolutamente risolto. Soltanto qualche giorno fa la dott.ssa Agnese Martingano, comandante dei Vigili Urbani, aveva sottolineato come le criticità della statale amalfitana 163 siano state portate alla luce diverse volte negli anni, senza ottenere grossi risultati.