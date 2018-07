Ancora atti vandalici sui treni della Circumvesuviana. Massima allerta sicurezza per il mese di agosto

Ancora atti vandalici sui treni della Circumvesuviana, troppo spesso presi di mira da teppisti che si divertono a danneggiare i mezzi mettendo in serio pericolo i tanti viaggiatori che affollano i vagoni. Anche domenica, purtroppo, si sono registrati episodi di violenza. I teppisti hanno preso di mira, in particolare, le guaine di gomma che si trovano ai bordi delle porte dei treni, danneggiandole seriamente. Inoltre, il treno partito da Sorrento alle 20.37, giunto all’altezza della stazione di Barra, è stato fatto oggetto di una sassaiola che ha mandato in frantumi un finestrino. I passeggeri hanno immediatamente avvisato il personale ed il treno è stato portato al capolinea. Solo per un caso fortuito nessuna persona è rimasta ferita. Un vero miracolo considerando la grande quantità di persone che nel periodo estivo, e di domenica in particolare, affolla i treni della Circumvesuviana per raggiungere la penisola sorrentina e trascorrere una giornata rilassante in spiaggia.

Il fenomeno dei vandali, purtroppo, non è nuovo e continua nonostante l’intensificazione di controlli all’interno delle stazioni per bloccare tutti quelli che cercano di viaggiare senza pagare il regolare biglietto. Il mese di agosto è da sempre quello considerato più a rischio perché il flusso dei viaggiatori aumenta notevolmente e tra i tanti turisti e bagnanti si nascondono spesso numerosi teppisti che hanno come unico intento quello di creare danni ai mezzi vandalizzando in particolare i «bordi sensibili», ovvero quelle guaine di gomma che garantiscono la corretta chiusura delle porte e che, una volta compromesse, costringono il treno a fermarsi e non poter proseguire la corsa per mancanza delle misure necessarie di sicurezza.

L’Eav ha cercato di limitare tali disagi costituendo una squadra di persone capaci di riparare velocemente il danno e permettere ai treni di proseguire la corsa. Domenica gli addetti alla riparazione “veloce” hanno effettuato più di cento interventi. Ora l’Eav sta per procedere all’acquisto di nuovi bordi che verranno ancorati in maniera fissa alle porte, in modo da resistere all’attacco dei vandali.