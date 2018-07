ANCIM. De Martino, sindaco di Capri eletto Presidente

L’ANCIM, associazione nazionale comuni Isole Minori, è nata allo scopo di far valere le questioni dei territori circoscritti alle isole cosiddette “minori”. Attualmente l’obiettivo, dunque, è quello di dar voce alle problematiche degli isolani dandone un certo risalto mediante una normativa che riconosca pari diritti in tema di servizi pubblici. Un fine più che nobile, dunque, nato grazie ad un’amministrazione di Capri precedente guidata da Costantino Federico, che ne fu anche il leader per i 6 anni successivi.

Le cariche dell’ANCIM

Nel corso dell’assemblea tenutasi a Roma sono state rinnovate le cariche dell’associazione. L’attuale sindaco di Capri, Gianni De Martino, è diventato il nuovo presidente. Riportiamo di sana pianta le sue dichiarazioni: “Sono particolarmente orgoglioso della nomina e ringrazio tutti i colleghi sindaci che mi hanno concesso la loro fiducia a ricoprire il ruolo di vertice di un’associazione che, sempre di più e soprattutto negli ultimi anni, ha rivestito un ruolo fondamentale nel riconoscimento del valore dei nostri territori isolani. Il primo impegno sarà quello di portare a compimento il percorso di approvazione di una legge specifica per le isole minori sulla quale hanno assunto preciso impegno la senatrice Vilma Moronese e l’onorevole Giorgio Trizzino che ringrazio per la partecipazione all’incontro di stamane”.

Il primo obiettivo si può dire essere quasi raggiunto, ovvero quello riguardante la sanità, per la quale è già stato sottoscritto con la Regione Campania un protocollo d’intesa che ci si augura venga messo in pratica quantoprima dopo aver evitato, soprattutto, la chiusura dei presidi ospedalieri delle isole che si voleva attuare negli scorsi anni.

L’articolo ha preso spunto da un post sulla pagina ufficiale Facebook del partito del sindaco di Capri “La Primavera”.