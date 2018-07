Il neo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti si gode una vacanza a largo di Positano, a bordo del yacht del presidente Aurelio De Laurentiis. Il panfilo ha circumnavigato l’isola de Li Galli, di fronte alla città romantica.

Carletto si gode la pausa estiva prima del ritiro come nuovo allenatore del Napoli, mentre il presidente si protegge dal sole restando all’interno della Magnum, forse programmando il calciomercato. Sullo yacht c’è anche Jacqueline, la signora Ancelotti ha accompagnato il marito in Costiera. Il presidente e allenatore del Napoli, che ieri sono stati a Capri, con l’imbarcazione sono passati per Punta Campanella e Li Galli prima di soggiornare nella bellissima Villa Tre Villa, in precedenza di proprietà del regista Zeffirelli.

La scogliera che circonda la struttura è stata resa inaccessibile, ed i proprietari e il personale della struttura alberghiera, giudicata tra le più belle ed esclusive al mondo, stanno coccolando il presidente e l’allenatore, giunti a Positano con le proprie famiglie. Carlo Ancelotti è rimasto estasiato dalla bellezza imponente di Villa Tre Ville.

(foto blog gonfialarete.com)