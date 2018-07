Anacapri Cimitero Acattolico – La risposta del Ministero

Poco tempo fa abbiamo pubblicato una lettera di protesta pervenuta al Segretario generale per il tramite del professore Dieter Richter, che denunciava il degrado dell’cimitero Acattolico di Capri. Adesso c’è la risposta del Ministero

Si trasmette per competenza la richiesta di verifica delle regolarità dei lavori per il bene in oggetto pervenuta a questo Segretario Regionale per il tramite del Professor Dieter Richter in qualità di Responsabile Comitato Civico, per il Cimitero Acattolico di Capri.

Si raccomanda codesta Soprintendenza, considerata la gravità di quanto segnalato, di effettuare con urgenza le opportune verifiche e di dare riscontro al diretto interessato tenendo informato il Segretario.