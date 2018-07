Amalfi, ultimo weekend prima dei sigilli per quattro stabilimenti, ecco perchè – ANTEPRIMA

Tremano ad Amalfi i proprietari dei quattro stabilimenti posti sotto sequestro preventivo. Lunedì infatti ci sarà lo sgombero degli stabilimenti, che secondo il GIP del Tribunale di Salerno presentano delle opere abusive, che violerebbero le concessioni demaniali. Intanto, i quattro proprietari si mobilitano con un ricorso al Tribunale della libertà di Salerno, ma l’udienza fissata per il 30 luglio non impedirà la riapertura degli stessi.

Dunque sembra sia stato ordinato lo sgombero degli stabili, dopo la notifica del decreto di sequestro preventivo avvenuta lunedì. Infatti ai concessionari proprietari è stata data una settimana di tempo per lo smontaggio delle opere abusive, ma le strutture sono in prevalenza fisse.

Queste ragioni di impossibilità tecnica porteranno presumibilmente alla chiusura dei lidi: questo comporta un problema enorme per le quattro proprietà delle strutture turistiche, che costretti da una corsa contro il tempo hanno deciso di impugnare la questione presso il Tribunale del Riesame, che non deciderà prima del trenta luglio e intanto non ha risposto con le richieste di proroga.

Ecco perchè i lidi Stella Maris, Silver Moon, Mar di Cobalto e Marina Grande, verranno chiusi, a meno di miracoli, per lunedi prossimo. Potranno solo fittare ombrelloni e sedio ma niente altro..

Il problema no è di oggi , la vicenda è sub iudice da quattro anni.