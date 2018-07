Questo pomeriggio traffico in tilt ad Amalfi, con la viabilità bloccata in entrambe le direzioni. Complice anche della massiccia presenza del trasporto pesante, anche nella giornata di oggi la Statale Amalfitana 163 ha sofferto la paralisi in questo punto nevralgico, specie verso la Galleria in via Matteo Camera. Persiste la problematica del dei bus turistici, nel giorno in cui abbiamo saputo della sentenza del Tar, che ha annullato le ordinanze di divieto poste dall’Anas.