AMALFI-SEIANO NUOVO COLLEGAMENTO DELLA NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO

LA M/B PICASSO DELLA SOC. ALA GRUPPO NLG EFFETTUERA’ UNA NUOVA LINEA ,,, SEIANO SORRENTO POSITANO AMALFI E VIC. DA DOMANI PARTE UNA NUOVA LINEA DA SEIANO PER LA COSTIERA AMALFITANA ,,, VIA SPETTIAMO A BORDO DETTAGLI COSTI E ORARI VISITA IL SITO NAVLIB.IT

Da sempre attenta alle esigenze del pubblico,la società armatoriale NAVIGAZIONE LIBERA DEL GOLFO, apre da domani 10 luglio 2018, un nuovo importantissimo collegamento tra le due costiere. Affiancando e supportando le speciali esigenze di traffico terrestre lungo le strade della costiera amalfitana, mette a disposizione una veloce imbarcazione da circa 200 posti, tra Seiano e Amalfi e viceversa. Significa alleggerire il traffico di bus, e offrire al pubblico una corsa spettacolare con spunti paesaggistici, artistici e archeologici. Un esempio è costituito dalle Torri Vicereali Costiere. Non è un viaggio, ma un emozione, attraversare il Mito delle Sirene, gli isolotti de LI GALLI, in metà tempo di un bus via terra, un ora e cinquantaminuti.

SEIANO – SORRENTO 08:40 09:20

SORRENTO – POSITANO 09:30 10:30

POSITANO – AMALFI 10:35 10:50

AMALFI – POSITANO 13:40 14:05

POSITANO – SORRENTO 14:10 14:50

SORRENTO – POSITANO 15:15 16:10

POSITANO – AMALFI 16:20 16:55

AMALFI – POSITANO 17:05 17:35

POSITANO – SORRENTO 17:50 18:25

SORRENTO – SEIANO 18:35 18:55

SEIANO – POSITANO 08:40 10:30

SEIANO – AMALFI 08:40 10:50

SORRENTO – AMALFI 09:30 10:50

AMALFI – SORRENTO 13:40 14:50

SORRENTO – AMALFI 15:15 16:55

AMALFI – SORRENTO 17:05 18:25

AMALFI – SEIANO 17:05 18:55

POSITANO – SEIANO 17:50 18:55

INFO E PREZZI

WWW NAVLIB IT