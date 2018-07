Amalfi, incidente Hotel Luna: ritirata la patente all’autista del bus di Gragnano. Ravello e la Costiera pregano per Vincenzo

Amalfi, ritirata la patente all’autista del bus che ha schiacciato il giovane pedone contro la ringhiera della Statale. Dopo il sequestro dell’autobus, in seguito all’incidente in cui ha coinvolto il 17enne, è scattato il ritiro della patente di guida. Intanto Ravello e la Costiera Amalfitana pregano per Vincenzo: per lui si aspetta l’operazione al Ruggi di Salerno, necessitano di un bisturi speciale, al momento ancora non in dotazione della struttura.

L’autista 45enne, era stato denunciato a piede libero dal comandante della Polizia Municipale Agnese Martingano per lesioni gravissime e colpose. L’uomo è risultato negativo all’alcol test ed il bus, di proprietà di una compagnia turistica locale, è stato sottoposto a sequestro dopo quanto terribilmente avvenuto all’altezza dell’Hotel Luna.